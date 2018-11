Facebook

Herwig Piber, Marianne Rudlstorfer und Johannes Pfandl am Eingang des Museums, den nun das Gütesiegel ziert © Michaela Egger

In diesem Jahr erhielten 13 Museen erstmals das österreichische Museumsgütesiegel. Darunter auch das Schaubergwerk Museum Oberzeiring, das seit 60 Jahren besteht und seit dem Vorjahr in neuem Glanz erstrahlt. Im Zuge des Jubiläums „750 Jahre Bergbau“ übersiedelte man in neue Räumlichkeiten im Herzen Oberzeirings (wir berichteten).



Nun also gibt es erneut Grund zur Freude, denn das Gütesiegel ist laut den Verleihenden (siehe Information unten) unter anderem ein öffentlicher Nachweis, dass das Museum „Verantwortung zur Bewahrung des kulturellen Erbes übernimmt“ und sich die Besucher eine „qualitätsvolle Präsentation und ein Mindestniveau an Serviceleistungen erwarten können“.



„Der Anstoß, uns zu bewerben, kam vom steirischen Museumsverband. Dort war man der Meinung, dass wir das Gütesiegel sicher erhalten“, so Herwig Piber, Obmann des Vereins „Schaubergwerk Museum Oberzeiring“. Piber informierte sich über das Gütesiegel und beschloss, eine Bewerbung einzureichen.



Schließlich ergeben sich durch das fünf Jahre gültige Gütesiegel auch einige Vorteile: etwa als Argument bei der Beantragung von Subventionen aus öffentlicher Hand oder als Werbeträger. Die Verleihung in Hall in Tirol war laut Piber ein „festlicher Akt“.



Herzstück des Schaubergwerks ist die aus dem Hochmittelalter stammende Stollenanlage, in der einst Silber abgebaut wurde. 400 Meter sind erschlossen und können im Rahmen von Führungen besucht werden. Derzeit ist zwar nicht Hauptsaison, Führungen sind aber dennoch gegen Voranmeldung möglich (Details unter www.silbergruben.at).



Im Museum werden Besucher über die geschichtliche Bedeutung von Oberzeiring informiert. Man findet zudem eine kleine Sammlung historischer Arbeitsgeräte, archäologische Fundstücke aus dem Ort und Mineralien, die in Zeiring gefunden wurden.



Ein Ausbau ist vorgesehen, neue Exponate sollen hinzukommen. Eine Vision ist auch die Errichtung eines Schmelzofens zum Prägen von Pfenningen.

