Zu Allerheiligen mussten in der Früh Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Feuerwehr ausrücken, um eine ältere Frau, die zunächst abgängig war, aus einem Graben zu retten.

© KLZ/Kanizaj

"Wir wurden vom Roten Kreuz nachalarmiert, weil sie die Frau alleine nicht aus dem unwegsamen Gelände bergen konnten." So schildert Walter Reiter, Feuerwehrkommandant von St. Georgen ob Judenburg, den Einsatz in aller Früh am Allerheiligentag.