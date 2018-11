Facebook

© FF Eisbach-Rein

Heftige Orkanböen fegten in der Nacht auf Dienstag über die Steiermark. Spitzen bis zu 198km/h auf den Bergen, etwa am Hochschwab, und bis zu knapp 100 km/h in Tallagen, etwa in Mariazell, wurden dabei gemessen. Auch heute ist die Gefahr nach dem Sturm noch nicht gebannt. Noch immer können Bäume umstürzen. Für Waldbesucher geht eine große Gefahr von bereits liegendem Windwurfholz aus, warnt Landesrat Johann Seitinger am Mittwoch in einer Aussendung.

Erhöhte Gefahr im Wald

"Besonders an diesem verlängerten Wochenende werden wieder viele Steirerinnen und Steirer die heimischen Wälder aufsuchen. In den betroffenen Gebieten sind daher die angebrachten Hinweisschilder und Einschränkungen zur eigenen Sicherheit unbedingt zu beachten", so Seitinger.

Umgestürzte Bäume: Feuerwehr war über Nacht am Pogusch eingeschlossen

Großer Schaden

Nach ersten Schätzungen verursachte der Sturm Schadholz im Ausmaß von 250.000 Festmeter. Auch die Landwirte, die in den nächsten Wochen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sein werden, sind einer erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt. Seitinger ruft die Katastrophenstürme Emma und Paula in Erinnerung. DAs Ausmaß der Zerstörung war enorm. Neben dem wirtschaftlichen und ökologischen Schaden wurden damals Menschen zum Teil schwer verletzt.

Sturm fegte über Stadt Liezen hinweg: Siedlungsgebiet betroffen Die Feuerwehr Liezen war in den Morgenstunden am Dienstag mit Aufräumarbeiten beschäftigt. FF Liezen FF Liezen FF Liezen Martin Mandl 1/4

Situation in Kärnten

In Kärnten ist inzwischen ebenfals das große Aufräumen nach den schweren Unwettern angelaufen. Im Lesachtal läuft ein Großeinsatz, noch immer sind Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.