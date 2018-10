Facebook

Eberhard Wallner, Bibiane Puhl, Gernot Lobnig, Gabriele Kolar, Hannes Dolleschall, Irina Vana und Hermann Hartleb © Sarah Ruckhofer

Es ist eines der größten Bürgerbeteiligungs-Projekte, die es je in der Region Obersteiermark-West gab: Das Regionalmanagement startet diese Woche eine Befragung in allen 34 Gemeinden der Region. Jeder Haushalt erhält einen Fragebogen zu den Themen Bedarf und Angebot an Kinderbetreuung sowie Pflege in der jeweiligen Kommune.

