Hohentauern Traktor-Überschlag: Bub (9) sprang rechtzeitig ab

Der nächste Traktor-Unfall in der Steiermark, am Feiertag war der Notarzt in Hohentauern im Einsatz. Ein 43-Jähriger wurde schwer verletzt, sein neunjähriger Sohn blieb unverletzt.