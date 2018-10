Facebook

Der 16-jährige Tobias Strahlhofer (rechts) stürmt erfolgreich in Richtung Kickerkarriere © Alfred Taucher

Viele Scouts der Kickerszene haben Tobias Strahlhofer bereits in ihrem Notizblock notiert: Der Pusterwalder gilt als großes Talent und hat sich schon in jungen Jahren entschieden, auf seinen Traumjob Fußballprofi hinzuarbeiten. „Vor zehn Jahren habe ich beim FSC Pöls begonnen und danach beim FC Judenburg gespielt. Seit drei Jahren bin ich beim SK Sturm Graz in der ÖFB-Jugendliga im Einsatz und spiele derzeit im U 18-Team.“ Der 16-Jährige startete seine schulische Ausbildung im BG/BRG Judenburg und heuerte nach seinem fußballerischen Wechsel in der Sturm Graz-Partnerschule BG/BRG HiB Liebenau an.