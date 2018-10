Facebook

Kathrin Grillitsch mit ihrer schnatternden Herde © Sarah Ruckhofer

Im Gänsemarsch von links nach rechts, kollektives empörtes Schnattern, böse Blicke aus 440 Augen: Besuch sind die Bio-Gänse auf ihrer Weide nicht gewöhnt. Seit Juni leben die Tiere auf großzügigen Wiesen samt eigenem Teich in der Au bei St. Peter ob Judenburg, werden nur zum Schlafen und als Schutz vor Marder und Fuchs in den Stall getrieben.

„Gänse machen alles gemeinsam. Schlafen, fressen, mit den Flügeln schlagen“, erzählt Kathrin Grillitsch vom gleichnamigen Bio-Hof in St. Peter. Seit sieben Jahren setzt die Familie neben Pferden und Rindern auf die schnatternde Meute. „In der Au kannst du mit den Flächen sonst nicht viel anfangen. Gänse haben mich immer schon beschäftigt, außerdem ist es eines der wenigen landwirtschaftlichen Produkte mit Bedarf“, so die Bäuerin.

