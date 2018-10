Facebook

Die Judenburger Preisträger © (c) BERNHARD KALTEIS

Alle zwei Jahre vergibt die europäische Geschäftsstelle des Klimabündnis den "Climate Star" für Klimaschutzprojekte von Gemeinden und Regionen. Bei der heurigen europaweiten Auszeichnungsveranstaltung, die anlässlich der österreichischen EU- Ratspräsidentschaft am 18. Oktober in Schloss Grafenegg in Niederösterreich stattfand, wurden 15 Projekte aus sieben Ländern prämiert. Preisträger in der Kategorie bis 100.000 Einwohner ist Judenburg für das Projekt „Klimaschutz mit langem Atem“.