Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geht alles glatt, soll in diesem Winter hier ein Eislaufplatz entstehen © Michaela Egger

Wir wollen etwas Attraktives anbieten“, so Judenburgs Bürgermeister Hannes Dolleschall zum geplanten Eislaufplatz in Judenburg. Im Herzen der Stadt, genau im Innenhof des Gerichts, sollen in der bevorstehenden kalten Jahreszeit Freunde des Schlittschuhfahrens und Stocksports auf ihre Kosten kommen. Noch ist vertraglich nicht alles unter Dach und Fach, doch die Zeichen stehen auf Eiszauber.



Am 30. November will man aufsperren. „Der Platz soll bespielt werden“, so Dolleschall. So sind etwa Familiennachmittage oder Angebote für Betriebe geplant. Gelaufen wird auf echtem Eis, für die Installation soll eine Firma aus Tirol beauftragt werden. Das Eis wird entsprechend der Temperaturen gekühlt, zu warm sollte es aber nicht werden: „Mehr als zehn Grad darf es nicht haben“, weiß Stadtmarketing-Geschäftsführer Heinz Mitteregger.



Zwei Judenburger Gastronomen sollen für die Verpflegung der Besucher und entsprechende Dekoration fürs passende Ambiente sorgen. Schlittschuhe zum Ausleihen werden zur Verfügung stehen.



Der Haupteingang wird über die Burggasse durch das Gerichtsgebäude sein. Dort gibt es auch Möglichkeiten zum Umziehen und die Toilette aufzusuchen. „Die Bundesimmobiliengesellschaft war extrem kooperativ und hat wirklich etwas für Innenstadtbelebung übrig“, so Mitteregger.



Das Kinderprogramm, das in der Adventzeit durchgeführt wird, soll künftig ebenfalls im Innenhof des Gerichts und nicht mehr am Hauptplatz stattfinden. Zudem plant man Kutschenfahrten zwischen Christkindlmarkt und Eislaufplatz.



„Der Eislaufplatz wird den Menschen der Region kostenlos zur Verfügung stehen“, berichtet Heinz Mitteregger. Und dies voraussichtlich bis 6. Jänner. Der Abbau wird übrigens wie der Aufbau mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.