Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karoline Straner und Christian Rücker präsentierten Details zum Perchtenlauf © Michaela Egger

Wild her geht es am 10. November in Judenburg, aber nur innerhalb des abgezäunten Geländes: Die St. Peterer Hammerperchten laden zum fünften Perchtenlauf in Judenburg. Rund 30 Gruppen werden durch die Burggasse zum Hauptplatz ziehen und dabei für ordentlich Getöse sorgen.



„Judenburg ist stolz, die Perchtensaison eröffnen zu dürfen“, sagt Karoline Straner vom Stadtmarketing, das die Gastgeber bei der Umsetzung unterstützt. Dauern wird das Spektakel rund zwei Stunden, danach geht es in den Gewölbekeller zur After-Show-Party (Details siehe Information unten).



Mit dabei sind Gruppen, mit denen die Hammerperchten befreundet sind und gute Erfahrungen gemacht haben. Im Vorfeld bis zum Ende der Veranstaltung herrscht für die Teilnehmer absolutes Alkoholverbot. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird außerdem eng mit Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz zusammengearbeitet.



Die Hammerperchten gibt es seit 2003, seit 2004 ist Christian Rücker Obmann des Vereins. 35 Mitglieder gehören den Hammerperchten an: „20 davon sind in Fell und Maske dabei“, so Rücker, der bei Veranstaltungen als Krampus unterwegs ist. „In dieser Saison rücken wir rund 13 Mal in eineinhalb Monaten in ganz Österreich aus“, sagt der Obmann. Die Ausrüstung sei nicht gerade billig, entsprechend wolle man sie auch mehrmals präsentieren.



Für Läufe muss nicht geprobt werden: „Dazu machen wir das schon zu lange“. Krampusshows, die die Hammerperchten ebenfalls zeigen, werden aber einstudiert. „Es sind Krampusspiele mit Sprechrollen und Feuershows. Dafür proben wir auch“, so Rücker. Zu sehen ist diese Show etwa am Krampustag in Judenburg.



Nenngeld wird von den am Lauf teilnehmenden Gruppen keines verlangt, der Eintritt für Besucher ist frei. Den Ausschank übernehmen die Hammerperchten gemeinsam mit den Judenburger Gastronomen.



Am Hauptplatz wird erstmals die neue Tonanlage der Bühne in Verwendung kommen, die Moderation übernimmt Franz „Radi“ Bärnthaler.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.