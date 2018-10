Am Theater Oberzeiring wurde am Dienstag der Spielplan für die kommende Saison präsentiert. Am Programm stehen sechs neue Eigenproduktion, darunter zwei Erstaufführungen und eine Uraufführung.

Julia Faßhuber, Ninja Reichert und Peter Faßhuber stellten das Programm vor © Sarah Ruckhofer

"Ich tu’s wieder“, verriet Theo-Chef Peter Faßhuber am Dienstag bei der Spielplanpräsentation in Oberzeiring. Nämlich selbst auf der Bühne stehen, nicht nur inszenieren. Sechs neue Eigenproduktionen erwarten die Besucher in der Spielzeit 2018 und 2019, gleich bei der ersten Premiere wirkt Faßhuber in der Hauptrolle mit. Gezeigt wird „Zwei Männer ganz nackt“, eine Komödie von Sébastien Thiéry.

