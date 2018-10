Die beiden Knittelfelder Sportfotografen Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb fotografieren immer wieder mysteriöse Lichtobjekte, die sie nun in einem Buch zeigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb © Kaliba-Trieb

Lichterzauber nennt sich ein Buch der Knittelfelder Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb, die mit ihren Sichtungen am Himmel weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt wurden. Nun ist ein Buch des Paares im Vöslauer Verlag Authal erschienen. Zu sehen ist eine "Fotodokumentation von unidentifizierten Lichtphänomenen über Österreich".

Die beiden Autoren haben dabei mit "dem Wissenschaftlerteam der IGAAP, Interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene, zusammengearbeitet". Astrophysiker Illobrand von Ludwiger hat das Vorwort geschrieben.

"Lichterscheinungen werden seit Menschengedenken beobachtet", so Kaliba und Trieb. Außerdem: "Das Fehlen einer allgemein anerkannten Theorie zur Erklärung dieser Irrlichter ist Ursache für das Schweigen der Wissenschaft zu diesem Phänomen. Im vorliegenden Buch wird deutlich gezeigt, wie sich die Eigenheiten in Helligkeit, Größe und Bewegung mit der Zeit ändern. Es gibt im deutschsprachigen Raum keine andere Dokumentation von Irrlichtern oder UAPs, an denen Wissenschaftler das Phänomen studieren können." UAP steht für unidentifizierte atmosphärische Phänomene.

Lichterzauber umfasst 100 Seiten und ist um 19,80 Euro zu haben. Die beiden Knittelfelder wollen mit dem Werk eine Serie über ihre "rätselhaften Sichtungen" starten.