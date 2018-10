Facebook

Mit der Pensionierung von Günther Kaltenbacher (Judenburg) wird fusioniert, Robert Kalbschedl (r) ist mit dem Prozess zufrieden © Michaela Egger

In der Knittelfelder Gemeinderatssitzung vor rund drei Wochen wurde wie berichtet heftig diskutiert, Bürgermeister Gerald Schmid nannte die Pläne unumwunden „einen Schwachsinn“. Damals ging man davon aus, dass durch die Zusammenlegung der beiden AMS-Geschäftsstellen Knittelfeld deutlich geschwächt wird. Ausgegangen wurde davon, dass alle erwachsenen Arbeitslosen künftig nach Judenburg pendeln müssen und in Knittelfeld ausschließlich die Betreuung von Jugendlichen erfolge. In ihrem Info-Blatt hat die KPÖ das Thema jetzt noch einmal hochgezogen und neuerlich für Debatten gesorgt.

