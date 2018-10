Facebook

Bianca Hochfellner (links) mit „ihren“ Kids in Deutschland © kk

In der deutschen Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal arbeitet die Kobenzerin Bianca Hochfellner mit nordischen Zukunftshoffnungen. Vor kurzem ist die 22-Jährige in Sachsen als einziges weibliches Mitglied in der namhaften Trainerriege in ihr drittes Betreuerjahr gestartet.