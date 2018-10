Facebook

Sie treten in der neuesten Staffel der ProSieben/Sat.1-Show auf: Matthias Nebel, Abdullah Azad, Jessica Schaffler und Judith Jandl © Sat1/ProSieben/Richard Hübner, Sat1/ProSieben

Von wegen „Germany“: Die Sendung könnte man fast umbenennen, so stark sind die Steirer in der Castingshow „The Voice of Germany“ vertreten. 2016 schaffte es der Rottenmanner Robin Resch bis auf Platz zwei, im Vorjahr belegte die Grazerin Anna Heimrath den dritten Platz. Bliebe am Siegertreppchen ja nur noch ein Platz zu erobern ...

