Rund 3600 Veranstaltungen wurden in den vergangenen 30 Jahren im Kulturhaus durchgeführt © Stadtgemeinde Knittelfeld

In der Gemeindezeitung wurde der Spatenstich als „wichtigstes Ereignis für Knittelfeld im Jahr 1985“ bezeichnet. Drei Jahre später war von einem „Meilenstein in der Geschichte der Stadt“ die Rede. Am 25. Oktober 1988 wurde das Kultur- und Kongresshaus Knittelfeld offiziell eröffnet, man schrieb von einem „Jahrhundertbauwerk, das für viele Jahrzehnte das kulturelle Geschehen in Stadt, Bezirk und Region maßgeblich bestimmen wird“. Drei Jahrzehnte später, genau am 26. Oktober, wird das Jubiläum mit einem Festkonzert gebührend gefeiert (Details siehe Information unten).

