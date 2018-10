Der 14. Kunstkalender der Simultania wurde am Dienstag in Judenburg präsentiert. Ab November sind die Werke der Künstler auch mobil unterwegs.

Stolz auf das Werk: Helmuth Ploschnitznigg und Gabriela Horn © Sarah Ruckhofer

Farbenfroh, optimistisch, lebensbejahend – so präsentiert sich der neue Kunstkalender der Behindertenbetreuungseinrichtung Simultania Judenburg, der gestern im Puch Museum präsentiert wurde. Es ist bereits der 14. Kalender, der von Helmuth „Plo“ Ploschnitznigg, Kreativtrainerin Gabriela Horn und den Freundinnen und Freunden der „Sim“ gemeinsam gestaltet wurde. „Das Motto ist heuer: ‘Schau, wie schön die Welt ist’“, erklärt Ploschnitznigg. Damit schließt der Kalender an das Demutsprojekt der Simultania an. „Wir müssen demütig und dankbar sein. Das Leben ist schön, mit all seinen Facetten. Dementsprechend strotzen auch die Bilder vor Lebensfreude.“

