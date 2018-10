Facebook

Fünf "Opfer" galt es von einem Fahrgeschäft zu bergen, darunter Ski-Ass Nici Schmidhofer © Sarah Ruckhofer

Im voll besetzten „Judmaier-Zelt“ am Maxlaun bricht nach einem Kabelbrand ein Feuer aus. Binnen Minuten ist das Zelt verraucht, Schwerverletzte stolpern über Bierbänke, versperren die Fluchtwege. Durch den Rauch angelockt, strömen immer mehr Schaulustige zum Zelt, die Lage ist chaotisch. Gleichzeitig fällt der Strom aus, das Fahrgeschäft „Big Wave“ bleibt mitten in der Fahrt stecken. Ein Mann gerät in Panik, er erleidet einen Herzinfarkt. Irritiert vom Rauch, lenkt auf der nahen Landesstraße ein Mann sein Fahrzeug in den Graben. Es ist 17.07 Uhr, als die Sirene ertönt.

