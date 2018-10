Facebook

Frisch verheiratet: Michaela und Wolfgang Kurz © Photography Bianca Steinberger

Sie sind vor Kurzem den Bund der Ehe eingegangen? Dann lassen Sie doch die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung an Ihrem Glück teilhaben und schicken Sie uns Ihr schönstes Hochzeitsfoto!



Sowie Informationen zur Trauung: Wann und wo haben Sie sich getraut? Gab es eine kleine oder eine große Feier? Wo haben Sie sich kennengelernt? Gibt es bereits Kinder und wohin geht Ihre Hochzeitsreise? Bitte Foto und Information per E-Mail an judred@kleinezeitung.at. Wichtig: Bitte nennen Sie uns den Namen des Fotografen.

Diese Paare haben in diesem Jahr "Ja" zueinander gesagt:

Eheglück: Frisch Vermählte aus der Region Michaela und Wolfgang Groß gefeiert wurde in Pöls-Oberkurzheim: Einen Monat nach der standesamtlichen Trauung im engsten Familienkreis, gingen Michaela und Wolfgang Kurz in der Pfarrkirche Allerheiligen bei Pöls den Bund der Ehe ein. Anschließend wurde mit Familie und Freunden im Kultursaal Pöls-Oberkurzheim gefeiert. Mit dabei waren natürlich auch die Söhne des Ehepaars, Thomas und Paul. Photographie Bianca Steinberger Petra und Alois Der Oktober präsentiert sich heuer von seiner schönsten Seite. Mit dem Wetter strahlten Petra und Alois Wagner bei ihrer Hochzeit um die Wette. Kirchlich und standesamtlich gab sich das Paar in seiner Heimatgemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld das Jawort. Getafelt wurde anschließend im Gasthaus Rüf in Großlobming. Alex Hobelleitner Gabriele und Robert Seit zehn Jahren sind Gabriele und Robert Gruber-Veit ein Paar, seit Kurzem sind sie ein Ehepaar. Die Eltern von Moritz und Niklas gingen den Bund der Ehe standesamtlich und kirchlich in ihrer Heimatgemeinde St. Peter ob Judenburg ein. Gefeiert wurde mit Familie und Freunden im Gasthaus Hubmann in Kleinlobming. KK Sabrina-Anna und Klaus An ihrem neunten Jahrestag gaben sich Sabrina-Anna Wieser und Klaus Bichler aus Kobenz beim Jagawirt am Reinischkogel das Jawort. Das Paar lernte sich beim „Summer and sun“-Fest in St. Peter ob Judenburg kennen. Den Heiratsantrag gab es in New York. Natürlich durften Ihre Lieblinge, Hengsti und Bexter-Luis, bei der Hochzeit nicht fehlen. KK Ulli und Hannes Nach 14 gemeinsamen Jahren sagten am Geburtstag des Bräutigams Ulli und Hannes Wimmer „Ja“ zueinander. Kirchlich heiratete das Paar in Fohnsdorf, standesamtlich im Schloss Farrach, wo mit Familie und Freunden auch gefeiert wurde. Mit ihren Eltern freuen sich Samuel, Bastian und Elias. AH Photography Sing und Norbert Einen wahrhaft klangvollen Bund schlossen Norbert Wallner und seine Sing. Der aus Judenburg stammende Schlagzeuger lernte seine Liebste bei einer Taiwan-Konzertreise mit seiner Jazzband Tuesday Microgrooves kennen, sie lebt als Geigenlehrerin in Taipeh. Wallner unterrichtet an der Musikschule Stainz. Gefunkt hat es bei gemeinsamen Proben für das Taichung Festival in Taiwan. Hochzeit feierten die beiden in Taoyuan. Und sie freuen sich auf ihr im November erwartetes Baby. Wallner Kathrin und Herwig Kathrin Schaffer, pharmazeutisch kaufmännische Assistentin, und Herwig Pollheimer, Installateur, haben sich entschlossen, den Bund der Ehe einzugehen – am Geburtstag des Bräutigams. Beide stammen aus St. Lambrecht und an einem besonderen Ort dort haben die beiden die Ringe getauscht – nämlich in Maria Schönanger. Dreifachen Nachwuchs gibt es auch schon: Lorena, Paul und Hannes heißen die Kinder von Kathrin und Herwig Pollheimer. Gefeiert wurde im Kreise der Familie und Freunden. Günther Karrer Tanja und Andreas Kindergartenpädagogin Tanja Bräuer und Kfz-Meister Andreas Kahlbacher lernten sich vor 13 Jahren bei einem Feuerwehrfest kennen, ließen sich am 13. Jänner standesamtlich trauen. Nun tauschten sie in der Pfarrkirche Gaal die Ringe und feierten im Gasthaus Kaiser. Mit dabei die Kinder Katharina und Christian. Alois Kislik Monika und Jürgen Bücherfreunde kennen die Dame: Monika Lindinger, Buchhändlerin bei Morawa in Judenburg, und Volkshilfe-Haustechniker Jürgen Steinkellner haben sich im Sternenturm wie in der Kirche St. Nikolaus trauen lassen. Sie feierten mit ihrem kleinen Jakob in der Kobenzer Freizeitanlage Zechner. AHPotography Birgit und Gerhard Bírgit und Gerhard Eichholzer lernten sich 2011 in Obdach, dem Heimatort der Braut, kennen. Dort tauschten sie nun auch Anfang September kirchlich die Ringe, standesamtlich fixierten die beiden ihre Vermählung in Kobenz. Mit ihren Kindern Anna und Fabian, der Familie und vielen Freunden feierte das Paar seinen großen Tag. Manuela Haubmann Anna und Christopher Beim Studieren in Klagenfurt funkte es zwischen den Pädagogen Anna Pridnig aus Oberwölz beziehungsweise Christopher Pridnig aus Kremschitz. Im großen Familien- und Freundeskreis gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die nun frisch Vermählten leben und arbeiten gemeinsam im Zürich. Maggie Pirker Andrea und Florian Der Sonnenschirm wurde spontan zum Regenschirm für Andrea Knapp und Florian Seidl, die sich an ihrem „Kennenlerntag“ in der Heimatkirche Maria-Altötting in Winklern kirchlich und im „Troadkasten-Standesamt“ am Prebersee trauen ließen. „Phänomenal!“ Die Hochzeitsreise führt die beiden nach Lappland. Raphael Sperl Vor zehn Jahren haben sich Olivia und Eric Pollhammer aus Judenburg kennen und lieben gelernt. Jetzt haben sie sich endgültig das Ja-Wort gegeben und strahlen mit ihrem Sohn Jan um die Wette. Geheiratet und gefeiert wurde gemeinsam mit der Familie am Thalberghof in St. Margarethen. Hruby Das kirchliche und standesamtliche Ja-Wort gaben sich Sandra und Christian Leitner in ihrer Heimatgemeinde Obdach. Das Brautpaar geht bereits seit 20 Jahren einen gemeinsamen Weg. Im Gasthaus Grillitsch wurde mit ihren beiden Söhnen Christian und Simon

sowie Freunden und Familie gefeiert. Reiter In den Hafen der Ehe eingelaufen sind Sabine und Mario Seiringer aus Spielberg. Vor zehn Jahren haben sie sich in einander verliebt. Geheiratet wurde in Knittelfeld. Hruby Manuela und Manuel Hochzeit gefeiert wurde in der Gemeinde Gaal: Manuela und Manuel Gruber sind nun glückliche Eheleute. Sie gingen in ihrem Heimatort standesamtlich und kirchlich den Bund der Ehe ein. Festlich getafelt wurde mit Familie und Freunden der frisch Verheirateten im Gasthaus Kaiser. KK Sandra und Michael Seit sieben Jahren sind sie ein Paar, nun gaben sich Sandra und Michael Taferner das Jawort. Die standesamtliche Trauung fand in Perchau am Sattel statt, den kirchlichen Segen holten sie sich in Maria Schönanger. Die Eltern von „zwei wunderbaren Söhnen“ leben in Perchau am Sattel in der Marktgemeinde Neumarkt. Fotostudio Schnappschuss Stefanie und Martin Die zwei Verliebten, Stefanie und Martin Hebenstreit, kommen zwar aus Niederwölz, geheiratet und gefeiert wurde aber in Kärnten. Die standesamtliche Trauung wurde am Wörthersee, in Velden abgehalten. Von dort ging es dann mit dem Schiff zur kirchlichen Trauung nach Maria Wörth. Gefeiert wurde dann wieder in Velden. Ihr kleiner Sonnenschein Felix freut sich besonders. KK Nina und Markus In Großlobming haben sich Nina Oßberger und Markus Sattler das Ja-Wort gegeben. Familie, Freunde und Reisen steht in deren Freizeit ganz oben auf der Liste. Die beiden Angestellten, Nina im Controlling- und Markus im Technikbereich, flittern im September auf La Reunion und Mauritius. Manuela Haubmann Romana und Christian Vor über drei Jahren haben sich Romana und Christian Sunnitsch im Judenburger Nachtleben kennen und lieben gelernt. Geheiratet wurde im Sternenturm in Judenburg. Die Juristin und der Qualitätstechniker in der Stahl Judenburg sind als frisch gebackenes Ehepaar überglücklich. KK Stephanie und Christoph Zehn Jahre lang sind Stephanie und Christoph Marx schon durch dick und dünn gegangen. Die Instrumentenbaumeisterin und der Jungunternehmer sind an ihrem persönlichen Traumdatum 18.8.2018 in den Hafen der Ehe eingelaufen. Fabi's Photographie Isabella und Wolfgang Bei der Hochzeit von Isabella Eberhard und Wolfgang Hartl feierten die Feuerwehrkameraden mit dem frisch gebackenen Ehepaar in Teufenbach. Geflittert wird auf Rhodos. Walter Seifter Cornelia und Roland In einer Disco lernten sich vor zwölf Jahren Cornelia und Roland Mang kennen, die vor Kurzem den Bund der Ehe eingegangen sind. Die Verkäuferin und der Tischler gaben sich in ihrer Heimatgemeinde St. Peter am Kammersberg das Jawort. Ziel der Hochzeitsreise: Lido di Jesolo. KK Doris und Ernst „Lebensfreude, Sinnlichkeit und Verbundenheit mit der Natur“: Das drückten Doris Malina Gruber und Ernst Balthasar Scheid mit ihrem äußeren Erscheinungsbild bei ihrer Hochzeit aus. Sie trauten sich im Heimathaus Zirbenland in St. Wolfgang und bekräftigten somit ihre Liebe. KK Nicole und Werner Sowohl standesamtlich als auch kirchlich sagten Nicole und Werner Gebhart zueinander Ja – erst in Judenburg mit dem „Segen“ des Standesbeamten, und eine Woche später in der Kirche Lind bei Spielberg. Die beiden Vermählten sind sich einig – es war eine absolute Traumhochzeit. KK Kathrin und Marco Die Tierärztin Kathrin Hirner und der Biomedical Engineer Marco Castrucci sind seit ihrer gemeinsamen Schulzeit im Borg Murau ein Paar, nun leben und arbeiten beide in Wien. Hochzeit gehalten und mit den Gästen ordentlich gefeiert hat das junge Paar im Aiola Schloss St. Veit in Graz. Patrick Münnich Elisabeth und Rene Im Kreis der Familie gingen Elisabeth Zöchling und René Großschädl den Bund der Ehe ein. Das Paar lebt in Knittelfeld, geheiratet wurde im Standesamt Aflenz. Mit Familie und Bekannten feierte das Ehepaar anschließend in Turnau, geflittert wurde im Salzburger Land. Petra Rabensteiner Jasmin und Mario Vor acht Jahren lernten sich Jasmin Kreuter und Mario Mühlbacher in der Tenne Niederwölz kennen, nun gab sich das Paar in Niederwölz standesamtlich und kirchlich das Jawort. Mit Familie und Freunden wurde bis in die frühen Morgenstunden im Gasthaus Leitner in Lind bei Scheifling gefeiert. Zechner Fotografie Anita und Franz „Mit Vorfreude auf eine kleine Prinzessin“ vermählten sich Anita und Franz Bader. Geheiratet wurde am Spielberger Standesamt, Ziel der Hochzeitsreise: „Zwei Wochen am Meer!“ Hruby Dagmar und Wolfgang Dagmar Haslwanter-Modre und Wolfgang Modre trauten sich im traumhaften Ambiente des Schlosses Farrach. Nach der romantischen Trauung im Schlossgarten begann die Feier, die bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Mit den beiden Töchtern geht es für die Frischvermählten nun auf Hochzeitsreise nach Kroatien und Italien. Das Paar bedankt sich bei allen Gäste, die zum Gelingen des großen Tages beigetragen haben. Roland Nischelwitzer Photography Michaela und Christian Das Ja-Wort gaben sich Michaela und Christian Schlacher. Das Paar heiratete auf den Tag genau 17 Jahre, nachdem es sich kennengelernt hatte. Nun läuteten für die Eltern von Jakob und Johanna die Hochzeitsglocken. Die standesamtliche Trauung fand in St. Stefan ob Leoben statt, kirchlich heiratete das Paar in ihrem Heimatort Feistritz bei Knittelfeld. Gefeiert wurde im Anschluss im Mariensaal in Maria Buch. KK Silvia und Michael Die Hochzeitsglocken haben für Silvia Rainer und Michael Glantschnegg geläutet: Mit ihrem Sohn Raphael und ihren Familien wurde in Fohnsdorf eine wundervolle Hochzeit gefeiert. Im Anschluss ging es für die frisch Getrauten und ihre Gäste nach Kleinlobming, wo im Gasthaus Hubmann gefeiert wurde. kk Sabrina und Reinhard Einen ungewöhnlichen Ort für ihre Trauung haben sich Sabrina und Reinhard Pabst aus Obdach ausgesucht: Die standesamtliche Trauung fand am 16. Juni am Gipfel des Zirbitzkogels statt, die kirchliche Hochzeit folgt dann im September. Das glückliche Paar bezwingt seinen „Hausberg“ unzählige Male im Jahr, so war der Ort für die Hochzeit logisch gewählt. Auch die Hochzeitsreise führt das frisch getraute Ehepaar in die Berge, es geht ins Ötztal. (c) Georg Kaltenegger Heidi und Herwig Das Ja-Wort gaben sich Heidi und Herwig Köck aus St. Georgen ob Judenburg in der Pfarrkirche St. Georgen. Das Paar hat sich bereits in der Schulzeit kennengelernt, sich anschließend aus den Augen verloren und vor neun Jahren bei einem Spiel von Sturm Graz wieder getroffen und lieben gelernt. Den Heiratsantrag gab’s auf dem Gipfel des Zirbitzkogels. Mit dem Paar feierten die Kinder Jamie und Vivien sowie 150 Gäste, die Flitterwochen verbringt man auf Kreta. kk Sandra und Kevin Beim Geldabheben in Judenburg lernten sich vor fast sieben Jahren Sandra und Kevin Rautenberg kennen, die vor Kurzem den Bund der Ehe eingegangen sind. Die beiden Lobmingtaler heirateten im romantischen Hochzeitsschloss Gloggnitz in Niederösterreich. Auch ein imposantes Feuerwerk fehlte nicht bei der Traumhochzeit. KK Christine und Hermann „Ja“ sagten Christine Lueger und Hermann Hobelleitner aus Zeltweg. Sie trauten sich am Standesamt in Obdach, gesegnet wurde das Brautpaar bei der Sabathy-Kapelle. Im Alpengasthof Sabathy wurde schließlich auch ausgiebig gefeiert. Bei Tagesanbruch marschierten die Eheleute in der Hochzeitskleidung auf den Zirbitz, wo sie ein gutes Frühstück genossen. KK Daniela und Dominik Profifußballer Dominik Frieser heiratete nach fast vierjähriger Beziehung seine Daniela am Standesamt Kobenz. Kirchlich traute sich das Paar in Kleinlobming, dem Heimatort der Braut. Der Bräutigam stammt aus Graz. Nach der Trauung wurde im Hubmannstadl bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. KK Alexandra und Günter Nach fast 27 Jahren wilder Ehe gaben sich Alexandra und Günter Kleemair aus Kobenz still und heimlich das Jawort. Bei der Zeremonie am Standesamt Kobenz dabei war nur Sohn Manuel, der der Trauzeuge seiner Eltern sein durfte. Herzlich gratulieren auch die „Zaunnachbarn Bojer“. KK Michaela und Günter Exakt 15 Jahre, nachdem sie ein Paar geworden sind, gaben sich Michaela und Günter Unterberger aus Judenburg das Jawort. Gefeiert wurde mit der gesamten Familie und Freunden. Groß ist die Freude auch bei den Kindern Nico (12) und Emily (5): Endlich trägt die Familie einen gemeinsamen Nachnamen. KK KK Bianca und Mario Bianca Sumann und Mario Wild gingen vor Kurzem in Teufenbach-Katsch den Bund der Ehe ein. Die Eltern des zweijährigen Julian ließen sich in Teufenbach standesamtlich trauen, den kirchlichen Segen holten sie sich in der Pfarrkirche Frojach. Ziel der Flitterwochen ist Italien. Walter Seifter Silvia und Christoph Nach sieben Jahren Beziehung gingen nun Silvia und Christoph Eugen aus Scheifling den Bund der Ehe ein. Sie trauten sich standesamtlich in Kärnten, die kirchliche Trauung wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Mit ihren Eltern freut sich natürlich Töchterchen Helena. Ziel der Hochzeitsreise: Sizilien. KK Martina und Michael Im 25 Grad warmen Süßwasser ist dieses besondere Hochzeitsfoto von Martina und Michael Bogner aus Weißkirchen entstanden. Das Paar traute sich in einer privaten Zeremonie in Mexiko. Neben der Braut und dem Bräutigam waren nur die Standesbeamtin und die Fotografin samt Assistent dabei. KK Klaudia und Michael Nach über 16-jähriger Beziehung haben sich Klaudia Neuhold und Michael Pfortner in Seckau das Ja-Wort gegeben. Geheiratet wurde erst standesamtlich und im Anschluss mit einer freien Zeremonie im Salettl des Hofwirts. Dort wurde nach der Trauung auch ausgiebig mit Freunden und Familie gefeiert. Mit dabei waren die Kinder der Braut aus erster Ehe sowie der gemeinsame Sohn Marius. Die Patchwork-Familie ist überglücklich. KK Nicole und Benedikt Frisch verheiratet sind Nicole und Benedikt Steinwidder, die sich im März 2018 in Judenburg das Jawort gegeben haben. Das Paar lernte sich beim Skifahren in Hintertux kennen. Die Sachbearbeiterin und der Landwirt sind sehr naturverbunden. Hruby Natascha und Thomas Ab hier folgen Paare aus dem Jahr 2017: „Ja“ gesagt haben Natascha und Thomas Pirkwieser in Knittelfeld und Maria-Buch. Das Paar kennt sich seit Kindertagen und hat sich im Laufe der Jahre ineinander verliebt. Gefeiert wurde ein wunderschönes Fest mit Familie und Freunden im Gasthaus Zechner. Bianca Steinberger Sabine und Franz Peter In Pöls-Oberkurzheim feierten Sabine und Franz Peter Hasler ihre Hochzeit. Die kirchliche Trauung wurde von der Werkskapelle Pöls musikalisch umrahmt, bei der der Bräutigam Mitglied ist. In Haigl’s Hofschenke gab es für die Gäste Sturm und Maroni. Anschließend tafelte die Hochzeitsgesellschaft im Festsaal Götzendorf. KK Marlene und Christian Unter dem Motto „Wilde Ehe ade“ traten Marlene Moitzi-Eberhard und Christian Eberhard nach neun Jahren vor den Traualtar. Die standesamtliche Trauung fand am Red-Bull-Ring im „voestalpine wing“ mit Blick auf das Zuhause der beiden, statt. Kirchlich getraut wurden sie in der Pfarrkirche Lind von Pfarrer Rudolf Rappel. In Kleinlobming, der Heimatgemeinde des Bräutigams, wurde mit Familie und Freunden im Dorfstadl Hubmann gefeiert. Sepp Pail Martina und Marco Die Zeltweger Martina und Marco Reiter trauten sich in Seckau. In der kleinen Gemeinden fand sowohl die standesamtliche als auch die kirchliche Trauung statt. Im Anschluss feierte die Hochzeitsgesellschaft im Gasthaus Hubmann in Kleinlobming. Mit dabei war auch Sohn David. Alexandra Hobelleitner Ulrike und Ernst Bereits 2007 lernten sich Ulrike und Ernst Sattler kennen und lieben. Nach zehn Jahren gaben sie sich nun standesamtlich und kirchlich in Obdach das Jawort. Die große Feier mit Familie, Freunden und dem Musikverein fand in Maria Buch statt. Geflittert wurde auf den Seychellen. Jasmin Pieber Stefanie und Ulrich Stefanie und Ulrich Steinwider sagten kürzlich „Ja“ zueinander. Das Paar stammt aus St. Georgen ob Judenburg, betreibt eine Landwirtschaft und hat zwei Kinder ( Julia und Magdalena). Die standesamtliche Heirat fand ein Jahr vor der kirchlichen Trauung im kleinen Familienkreis statt. Heuer wurde schließlich groß gefeiert. In der Pfarrkirche Scheiben traute sich das Paar, anschließend wurde im Kulturheim St. Georgen gefeiert. KK Nadine und Patrick Bereits am 14. Februar traten Nadine und Patrick Biela in Spielberg standesamtlich vor den Traualtar. Kürzlich heiratete das Paar auch kirchlich. Mit Familie und Freunden feierten die beiden Frischgetrauten bis in die frühen Morgenstunden. Ihren Eltern gratulieren auch Svenja, Tamina, Jenna und Tyler. KK Susanne und Gerald Ihre Traumhochzeit feierten Susanne und Gerald Fleischer in Weißkirchen mit 100 Gästen. Die kirchliche Trauung fand in der Pfarrkirche statt, anschließend wurde im Gasthaus Zechner in Maria Buch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar im Jahr 2016. Anita Hartleb Brigitte und Wolfgang Im Jahr 1990 lernten sich Brigitte und Wolfgang Stelzer aus Lind in der Fahrschule in Judenburg kennen. Am 17. Oktober 1992 folgte die standesamtliche Hochzeit. Anlässlich ihrer Silberhochzeit gab sich das Paar in der Pfarrkirche Lind kirchlich das Jawort. Gefeiert wurde in der Burg. Mit ihnen freuten sich die Kinder Christoph, Alexander und Sabrina. Manuela Haubmann Jennifer und Peter Im Jahr 2013 lernten sich Jennifer und Peter Kögler in Graz kennen. Im Frühjahr gab sich das Paar standesamtlich im Rathaus Graz das Jawort. Die wunderschöne freie Trauung fand im Herbst mit Familie und Freunden im Rogner Bad Blumau statt. Alexandra Hobelleitner Gundi und Michi Im April trauten sie sich standesamtlich im kleinen Kreis in Graz, im Oktober folgte die kirchliche Trauung in Frauenburg. Nach 19 gemeinsamen Jahren sagten Gundi und Michi Wiesenegger „Ja“ zueinander. Darüber freuen sich auch ihre beiden Söhne Jakob und Julian. Alexandra Hobelleitner Elisabeth und Gernot Die Schlossvilla Miralago in Pörtschach am Wörthersee war Hochzeitsort für Elisabeth Grillmaier-Pichler und ihren Mann Gernot Grillmaier. Die Braut stammt aus Niederösterreich, lebt aber mittlerweile seit fünf Jahren in Möderbrugg. Kennengelernt hat sich das Paar vor sieben Jahren bei einer Langlauf-Instruktor-Ausbildung in der Ramsau. Kaiser Claudia und Johannes Claudia und Johannes Holzinger lernten sich vor sechs Jahren an Halloween in Graz kennen. „Ich war damals als gute Fee verkleidet und habe nach einem Feuer für meine Zigarette gefragt“, erzählt die Braut. Getraut hat sich das Paar – er stammt aus dem Ennstal, sie aus dem Murtal –nun in Graz und Pürgg. Gefeiert wurde beim Kirchenwirt in Bad Mitterdorf. Reinhold Schrank Angelika und Thomas Getraut haben sich die aus Feistritz bei Knittelfeld stammende Angelika Ring und der aus Wels stammende Thomas Falb. 2009 lernten sie sich kennen, nun tauschten sie im Rahmen einer romantischen Gartenhochzeit Ringe aus. Die Juristin und der Arzt heirateten bei strahlendem Sommerwetter im Schloss St. Veit in Graz-Andritz. Ulf Thausing Melanie und Mario Im Jahr 2012 angelte sich Melanie Auer ihren Mario Fussi, der seit Kurzem ihr Ehemann ist. Das Paar gab sich in seinem Heimatort Mariahof das Ja-Wort. Nach der Hochzeitszeremonie wurde im Gasthaus zur Linde mit Familie und Freunden gefeiert. Mit seinen frisch vermählten Eltern freut sich natürlich auch Sohnemann Leonhard. Zechner Fotografie Julia und Josef Julia und Josef Wolf lernten sich im Jahr 2009 beim Bau des Wipfelwanderweges in der Rachau, kennen und lieben. Nun traute sich das Paar. Gefeiert wurde mit Freunden und Verwandten in der Burg in Spielberg. Die aus Weiz stammende Braut lebt mittlerweile in St. Margarethen bei Knittelfeld. Das Glück wird von den beiden Kindern Tobias und Leonie gekrönt. SK-PRIVAT Lisa Marie und Lukas So groß ist die Freude über Mamas und Papas Hochzeit bei Fabienne. Die Tochter von Lisa Marie Leitner und Lukas Reif freut sich mit ihren Eltern, die sich kürzlich getraut haben. Die Hochzeit fand am Standesamt Scheifling statt, wo sich das Paar das Jawort gab. Anschließend wurde mit der ganzen Familie der frische Bund der Ehe gefeiert. (c) Picasa Lisa und Patrick Zwei wunderschöne Orte für ihre Hochzeit haben sich Lisa und Patrick Gappmaier aus Knittelfeld für ihre Traumhochzeit ausgesucht. Zuerst traute sich das Paar kirchlich in Großlobming. Anschließend gab es die standesamtliche Trauung im G’Schlössl Murtal. Die Hochzeitsfeier fand in der Burg Spielberg mit Freunden und Familie statt. Alexandra Hobelleitner Kerstin und Bernhard Gleich zwei Mal haben Kerstin und Bernhard Hörbinger-Stolz Hochzeit gefeiert. Das erste Mal fand in Velden statt, wo sich das Paar standesamtlich traute. Einen Monat später folgte die kirchliche Hochzeit in Stadl-Predlitz. Gefeiert wurde im Anschluss beim Jagglerhof in Ramingstein mit rund 80 Gästen. Raphael Sperl Carmen und Rene Carmen und Rene Reinprecht aus Unzmarkt gaben sich nach 17 Jahren das Jawort. Die Bergsteiger trauten sich standesamtlich am Hausberg Boxruck, kirchlich heirateten sie in Frauenburg. Gefeiert wurde im Anschluss im „Judmaier Stodl“ in Niederwölz. Mit dabei waren die Töchter Sabrina und Nadja. Alexandra Hobelleitner Doris und Peter Zueinander „Ja“ gesagt haben Doris und Peter Steinberger. Die Shiatsu Praktikerin aus Rothenturm heiratete nach zehn Jahren Beziehung ihren Lebensgefährten. Kirchlich traute sich das Paar in St. Peter ob Judenburg, standesamtlich in Seckau. Im Anschluss wurde beim Hofwirt gefeiert. Trotz Regens war es eine wunderschöne Hochzeit mit vielen Emotionen. Alexandra Hobelleitner 1/65