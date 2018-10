Facebook

Dieses Rehkitz hat Josef Leitner aus Lobmingtal fotografiert © Josef Leitner

Ein Rehkitz schaut neugierig aus dem herbstlichen Wald.“ So beschreibt Josef Leitner aus Lobmingtal sein wunderbares Bild, das am Pfaffenberg in Großlobming entstanden ist.



Wir sind wieder auf der Suche nach den schönsten Fotos vom Herbst. Zahlreiche Leserinnen und Leser aus den Bezirken Murtal und Murau haben uns bereits ihre Bilder zukommen lassen. Vielen Dank für alle bisherigen Einsendungen!



Auch Sie haben schöne Herbstfotos? Dann schicken Sie uns doch ebenfalls Ihre Bilder mit kurzer Beschreibung an judred@kleinezeitung.at. Wir freuen und darauf!