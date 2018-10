Facebook

Im Eisenbahnmuseum wurde das Programm präsentiert © Walter Schindler

Von 19. bis 21. Oktober gibt es in Knittelfeld anlässlich des Jubiläums „150-Jahre Kronprinz-Rudolf-Bahn“ jede Menge Aktivitäten. Im Eisenbahnmuseum stellte dessen Obmann und Organisator der Feierlichkeiten, Dietmar Rauter, das Festprogramm vor.



Die Entstehung der Bahnlinie verdankt man dem damaligen Bürgermeister der Stadt Steyr, Jakob Kompaß. Er legte am 8. November 1860 Kaiser Franz Josef I. ein Majestätsgesuch über die wirtschaftlichen Vorteile der Bahnlinie vor. Der Kaiser kam der Bitte nach und gestattete, die Bahn „Kronprinz-Rudolf-Bahn“ zu nennen.



Die Strecken St. Valentin bis Steyr, Leoben bis St. Michael und Villach wurden 1868, die Strecken Steyr bis Weyer, Rottenmann bis St. Michael, St. Veit bis Klagenfurt und Launsdorf bis Mösel 1869 eröffnet. Am 23. Februar 1869 erhielt die Kronprinz-Rudolf-Bahn zudem die Konzession für die Strecke Laibach–Tarvis.



In Knittelfeld plant man angesichts dieses Jubiläums eine Sonderausstellung im Eisenbahnmuseum. Am 19. Oktober wird zudem zu einer Führung in der neuen ÖBB-Lehrwerkstätte geladen. Außerdem am Programm: eine Post-Sonderausstellung und die Ausgabe personalisierter Jubiläumsmarken im Rathaus.



Die Modellbahn am Bahnhof hat am Jubiläums-Wochenende geöffnet, im Festsaal von St. Margarethen ist ein Diavortrag von Dietmar Rauter zum Thema „150 Jahre KRB“ zu sehen. Am 20. Oktober treffen die Jubiläumszüge ein, der Festmarsch beginnt am Bahnhof und endet am Hauptplatz. Insgesamt werden die Feierlichkeiten sechs Musikkapellen begleiten. Es folgen Festansprachen und Konzerte.



Bürgermeister Gerald Schmid lobt den Einsatz der Familie Rauter und ihr „unermüdliches Engagement im Eisenbahn- und Nostalgieklub“.



Alle Details zu den Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.modelleisenbahn-knittelfeld.at.