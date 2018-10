Facebook

Arnulf und Elisabeth Gerold mit den Mitarbeiterinnen Silvia Brunner und Marialuise Grünwald © Michaela Egger

Was sich verändert hat? „Sehr viel“, antwortet Elisabeth Gerold, die sich daran erinnert, wie die ersten Einkaufswagerl ins Geschäft gekommen sind und die Einkäufe einheimischer Kunden in ein Bücherl geschrieben wurden. Bezahlt haben sie einmal monatlich.



Vor 85 Jahren eröffnete das Kaufhaus Gerold in Schöder, das in dritter Generation von Arnulf Gerold geführt wird. „Früher gab es vier Geschäfte im Ort, wir sind das einzige, das noch offen hat“, so der 50-Jährige, der seit 2003 den Laden führt. Mutter Elisabeth hilft noch immer mit: „Wenn man so lange im Geschäft ist ...“



Wir sitzen in der zum Kaufhaus gehörenden Imbiss-Stube. Bürgermeister Rudolf Mürzl und Josef Gusterer starten mit einem Kaffee in den Tag. „Ich bin fast jeden Tag hier. Zum Meinungsaustausch und zum Fachsimpeln“, so Gusterer. Und damit ist er in guter Gesellschaft, es ist ein ständiges Kommen und Gehen, nebenan piepst die Kaufhauskasse. Im Imbiss selbst hört man viele Jägergeschichten: „Ja, es ist auch ein Treffpunkt für Jäger“, erzählt der Chef.



Marialuise Grünwald und Silvia Brunner arbeiten an dem Vormittag in dem Adeg-Kaufhaus, das insgesamt vier Mitarbeiter beschäftigt – und neben Lebensmittel und Imbiss-Stube auch Tabak, Lotto und Toto, Wildhandel und Futtermittel bietet. „Rein mit den Lebensmitteln kann man nicht überleben. Die Leute machen ihre Großeinkäufe in den Supermärkten, das ist einfach so. Dem muss man mit weiteren Angeboten entgegenwirken“, so Arnulf Gerold.



„Ein Nahversorger ist das Um und Auf. Mit ihm lebt oder stirbt der Ort“, so Bürgermeister Mürzl. Gerold ist aber nicht nur Nahversorger, sondern auch sozialer Treffpunkt. Sei es in der Imbiss-Stube oder im Kaufhaus selbst. „Es ist nicht so anonym wie in einem großen Supermarkt. Man kennt sich und erzählt sich die Neuigkeiten“, so Silvia Brunner, die seit 25 Jahren im Laden arbeitet.



An ihre Einstellung vor 20 Jahren erinnert sich Marialuise Grünwald. „Ich habe damals Brot eingekauft und dabei erfahren, dass eine Stelle frei ist. Da habe ich gleich zugeschlagen“, schmunzelt die gelernte Schneiderin.



Gegründet wurde das Geschäft vor 85 Jahren von Jakob Gerold. „Es war eine echte Greißlerei, in der Mehl und Zucker noch aus der Lade und Nägel und Schnitten einzeln verkauft wurden“, erzählt Arnulf. Fotos existieren nicht, dafür kam das Geschäft in der TV-Produktion „Die Leute von St. Benedikt“ vor.



Elisabeth startete im Geschäft 1964 eine Lehre und lernte Kurt, den Sohn des Chefs, kennen und lieben. Die Verkaufsfläche war ursprünglich beim Wohnhaus direkt neben der Kirche. 1978 baute Kurt, er ist bereits verstorben, aus Platzgründen neu.



„Es wäre nichts Gescheites, wenn wir das Kaufhaus nicht mehr hätten“, sagt Josef Brunner, der im Imbiss an der Theke mit Manfred Stranner plaudert. Oder wie es Josef Gusterer ausdrückt: „Wenn man das Neueste erfahren will, muss man hierher kommen.“

