Am Dienstag zwängten unbekannte Täter die Terrassentüre des Zeltweger Einfamilienhauses auf.

Einbrecher (Sujet) © APA/dpa

Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter am 9. Oktober gestohlen. Sie sind in Zeltweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen.