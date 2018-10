Nirgends sonst in der Steiermark wurde so wenig unterschrieben wie im Bezirk Murau. Viele Wirte aus der Region haben freiwillig auf "rauchfrei" umgestellt.

Auf große Zustimmung stieß österreichweit das "Don't Smoke"-Volksbegehren © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Drei Volksbegehren sind vorbei, und die Unterschiede könnten regional kaum größer ausfallen. Insgesamt 481.906 Mal wurde das Frauenvolksbegehren in Österreich unterschrieben. Während in Graz fast 24.000 Menschen für mehr Frauenrechte stimmten, waren es in Murau nur 1052 – die mit Abstand wenigsten Stimmen der Steiermark. Nur 4,55 Prozent aller Stimmberechtigten unterschrieben das Volksbegehren. Der Bezirk Murtal liegt mit 3452 Stimmen im steirischen Mittelfeld.

Mehr als 56.500 Steirer unterstützten das Volksbegehren „ORF ohne Zwangsgebühren“, auch hier war Murau Schlusslicht: 1278 Menschen, und damit aber mehr als beim Frauenvolksbegehren, sprachen sich gegen die ORF-Gebühren aus. Mit 3288 Stimmen liegt das Murtal hier ebenfalls durchschnittlich.

