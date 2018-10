Mondi kündigt Umstrukturierung an, die Produktion von Industriesäcken soll mit Jahresende eingestellt werden. Am Mittwoch treffen sich Geschäftsführung und Gewerkschaft. Land will gemeinsam mit AMS tätig werden.

Bei Mondi hat für 100 Beschäftigte das Zittern um ihre Jobs begonnen © Walter Schindler

Um 9 Uhr sind wir zur Geschäftsleitung hinaufgegangen, eigentlich war das am Freitag ein normaler Quartalstermin“, schildert Betriebsrat Günter Gasser den Beginn des schwarzen Tages für die Belegschaft von Mondi Bags in Zeltweg. Bei dem Treffen wurden die Belegschaftsvertreter über die Pläne des Unternehmens informiert: Mit Jahresende soll die Produktion von Säcken für die Industrie beendet werden. „Das hat uns komplett unvorbereitet getroffen, es hat keine Anzeichen oder eine Vorahnung für so eine Maßnahme gegeben.“ In einer Aussendung von Mondi ist von „einer möglichen Einstellung“ die Rede und davon, dass sich das Unternehmen auf die Herstellung von Beschichtungen und Folien konzentrieren möchte. Wenige Zeilen später, klingen die Pläne schon deutlich konkreter: „Wir haben alle Möglichkeiten untersucht, leider sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einstellung der Produktion von Industriesäcken der einzig gangbare Weg in die Zukunft zu sein scheint.“

