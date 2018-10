Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Hitze und Gegenwind hat es Horn in Australien zu tun © Facebook/Horn

Der australische Blasius und der Horn werden wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde.“ Gewohnt launig berichtet Gerald Horn von seiner Radtour durch Australien. „Aber was soll’s – Sydney kommt mit jedem Tritt näher“, so der Extremsportler, der seit Mitte September durch Australien strampelt.



Und dabei einen Dauerkampf mit dem Gegenwind führen muss. Der teilweise so stark gewesen ist, dass der Extremsportler sein Rad sogar schieben musste: „Ich fand einfach keinen Gang mehr“. In zwei Wochen wird er sein Ziel erreichen. Wie berichtet radelt der Mariahofer seit Mitte September alleine von Perth nach Sydney und legt dabei 4000 Kilometer zurück.



Auf Facebook und auf der Internetseite www.gh.mariahof.at/australia berichtet er regelmäßig über seine Erlebnisse bei dieser Fahrt.

Die 1200 Kilometer lange Nullarbor Wüste hat er bereits gemeistert: „Dort gibt es gar nichts. Alle paar hundert Kilometer ein Roadhouse, sonst nur Busch, Sand und endlose, gerade Straßen. Das längste gerade Straßenstück war 148 Kilometer lang.“



Außerdem hat Gerald Horn festgestellt, dass man „in Australien, zumindest auf dem Land, als Radfahrer ein Exote ist. Ich habe noch keinen einheimischen Radfahrer und auch bis jetzt kein Fahrradgeschäft gesehen“. Ausnahme sind Ausländer und eine australische Truppe, die wie Horn für den guten Zweck Australien durchquert.



Gerald Horn hat schon zahlreiche Charity-Aktionen durchgeführt, diesmal gehen Spenden an die Lebenshilfe Murau mit ihren Außenstellen. Wie man spenden kann, erfährt man unter www.gh.mariahof.at/australia.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.