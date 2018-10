Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der Mur hat Jürgen Stocker seinen Lieblingsort gefunden © Jürgen Stocker

Es gibt viele schöne Flecken in Judenburg, warum diese nicht in einer Ausstellung herzeigen? Das dachte sich Jürgen Stocker, der in einer Ausstellung die Lieblingsplätze der Judenburger zeigen will.



Einheimische können Fotos von Orten aus dem Jahr 2018 präsentieren, die für sie eine besondere Bedeutung haben. Gezeigt werden die Bilder im kommenden Jahr in einer Ausstellung im Stadtmuseum Judenburg.



Die Aktion läuft unter dem Motto „Ortsverbundenheit“. Die Teilnehmer sollen auch verraten, welche persönliche Bedeutung der gezeigte Ort für sie hat. Ins Boot geholt hat sich Stocker für dieses Vorhaben Anna Diethart.



„Wir freuen uns über jede Einsendung“, sagt die Judenburger Fotografin. Ihr Lieblingsort ist der „Jüdische Friedhof in Reifling, ein schöner, inspirativer Ort im Wald“.



„Mitmachen kann jeder, auch Gruppenarbeiten aus Schulen sind willkommen“, so Stocker. Und es müssen keine Orte im Freien sein, sondern auch Lieblingsorte in Gebäuden kann man herzeigen: „Und wenn es die eigene Kellerbar ist“, schmunzelt der unabhängige Gemeinderat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.