© Jürgen Fuchs

Exakt 726 Menschen, 390 Frauen und 336 Männer, waren im Arbeitsmarktbezirk Knittelfeld Ende September auf der Suche nach Beschäftigung. „Im Jahresvergleich ist das ein Minus von 72 Personen oder neun Prozent“, steht im aktuellen Monatsbericht der Geschäftsstelle. Außerdem gab es 184 Schulungsteilnehmer, das sind um acht weniger als im September 2017.



Von der positiven Entwicklung konnten alle Altersgruppen profitieren, besonders auffällig seien aber die rückläufigen Zahlen bei der Jugendarbeitslosigkeit und bei den Lehrstellensuchenenden.



Um 12,4 Prozent ist die Arbeitslosigkeit in Judenburg gesunken. Dort waren Ende September 1028 Menschen (503 Frauen, 525 Männer) arbeitssuchend. Den markantesten Rückgang gab es bei Personen im Haupterwerbsalter, also bei den 25- bis 49-Jährigen. Mit verstärkten Schulungsmaßnahmen will man dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Interessierte erhalten beim „Service für Unternehmen“ entsprechende Informationen.



In Murau waren mit Monatsende 196 Frauen und 205 Männer auf Arbeitssuche, verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Rückgang von 18,7 Prozent. Ende August lag die Arbeitslosenquote bei 3,2 Prozent: Bundeslandweit ist dies der zweitniedrigste Wert. Der steirische Schnitt lag bei 5,5 Prozent (Judenburg 6,2, Knittelfeld 6,3 Prozent).