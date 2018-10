Facebook

Franz Galler (in blau) freut sich über die Besucher aus seiner alten Heimat © Galler

Nicht alltägliche Auftritte hat seit einigen Tagen eine neunköpfige Gruppe aus St. Peter am Kammersberg: Sie schuhplattelt im Hotel Vila Jardim in der Stadt Parajuru in Brasilien, wo derzeit ein Oktoberfest stattfindet. In den letzten Monaten probten die jungen Männer aus den Ortsteilen Althofen und Peterdorf eifrig für diesen besonderen Platteleinsatz, Mario Stock hat seine Mannen bestens auf diese Auftritte vorbereitet.



Und wie kommt eine Schuhplattlergruppe aus St. Peter am Kammersberg zu einem Oktoberfest in Brasilien? Seit drei Jahren betreiben der 32-jährige Franz Galler aus Althofen und seine Frau Alena das Beach Resort Parajuru in der 7000-Einwohner-Stadt. Franz Galler erlernte den Kellnerberuf, absolvierte den F&B Manager und war als Küchenchef sowie auch Hotelleiter tätig. Bis 2015 arbeitete und lebte er mit seiner Familie im Mürztal.



Geboten werden rund 320 Gästebetten. Viele Gäste aus Europa, darunter auch viele Österreicher, verbringen ihren Urlaub an dieser Atlantikküste. Bereits letztes Jahr wurde von Familie Galler ein Oktoberfest, wie man es kennt, im Hotel auf die Beine gestellt – mit großem Erfolg bei den Gästen und Einheimischen. Während des heurigen Heimaturlaubes von Franz und Alena mit den beiden Kindern wurde die Idee geboren, das „Schuhplatteln“ einzuführen. Bruder Michael gab die Idee im Freundeskreis bekannt und sofort fanden sich neun begeisterte Burschen für diese einmalige Chance.



Die Gruppe tritt bei diesem Oktoberfest mehrmals auf. Für die passende Begleitung sorgt auf der „Steirischen“ Hotelchef-Bruder Michael. „Täglich ist von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts Betrieb, das Interesse ist enorm“, freut sich Franz Galler. Rund 320 Hotelgäste und circa 2000 Tagesgäste erfreuen sich an der Veranstaltung, bei der die Besucher auch entsprechend verköstigt werden: mit Weißwurst, Bratwurst, Käsekrainer, Leberkäse, Brezen, Bier und mehr.



Die Wurstwaren kommen aus einer Metzgerei in der Stadt Fortaleza, die von einem Schweizer Fleischhauer betrieben wird. Die Brezen stammen von einem Bäcker aus Parajuru und die Lebkuchenherzen werden von Alena Galler hergestellt. Für die musikalischen Beiträge beim Oktoberfest sorgen zwölf Bands.



Alena, Franz und das gesamte Servicepersonal sind in diesen Tagen natürlich in Tracht gekleidet. Die Schuhplattlergruppe aus der Heimat von Franz sorgt natürlich für Feierstimmung. Beginn nächster Woche kehren die Schuhplattler wieder in ihre Heimat zurück.