150 Jahre Kronprinz Rudolf Bahn: Einen historischen Rückblick liefern Knittelfelds Stadtarchivare Hans Rinofner und Erich Schreilechner. © Michaela Egger

Sie „suchen nicht mit Gewalt nach Jubiläen“, aber dem 150-Jahr-Jubiläum der Kronprinz Rudolf Bahn wollten sich Erich Schreilechner und Hans Rinofner unbedingt widmen. Schließlich ist Knittelfeld als Eisenbahnerstadt bekannt. Die beiden Stadtarchivare setzten sich in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Thema auseinander und stellten eine Ausstellung auf die Beine.



„Am 12. Oktober 1868 ist der erste Probezug in Knittelfeld eingefahren“, erzählt Rinofner. Bei der Vernissage am 5. Oktober wird er auch über das eine oder andere Schmankerl berichten, dafür stöberte er in diversen Archiven, Zeitungsberichten und Tagebüchern.



Der Stadtarchivar wird etwa verraten, wie der einstige Leiter der politischen Expositur Knittelfeld im Jahr 1917 eine streng geheime Durchreise von Kaiser Karl I. erlebt hat.



Offiziell eröffnet wurde die Bahn am 19. Oktober. In Knittelfeld wurde ein Jahr nach Einführung der Bahn eine Reparaturwerkstätte errichtet, so kam der Ruf als Eisenbahnerstadt zustande.



Rinofner und Schreilechner, bekannt als „Mann der 1000 Bilder“, bauten das Stadtarchiv in Knittelfeld auf. Sie gehen der Tätigkeit ehrenamtlich nach, machen unter anderem Stadtführungen, schreiben Artikel oder gestalten eben Ausstellungen. Die aktuelle Schau mit alten Ansichten und Postkarten wird morgen um 17 Uhr im ersten Stock des Rathauses eröffnet.



Zu sehen ist sie bis 2. November von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

