Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Die Modell- eisenbahn funktioniert digitalisiert über ein Zentralstellwerk. Nachts gehen in den Personen- zügen die Lichter an © Oberrainer

Es sind die, die ganz nah am Original sein wollen. Sie sind es. In diesem Keller, den du über eine steile Stiege erreichst. Dann tut sich eine Welt des Staunens auf, und es sind nun 50 Jahre, seit kleine wie große Kinder kaum zwischen den oben am Bahnhof schnaufenden „echten“ Zügen und dem Modell unterscheiden: 50 Jahre Modelleisenbahn Knittelfeld, strategisch ausgetüftelt und sukzessive perfektioniert bis zur letzten Weiche, zur letzten Bushaltestelle.

