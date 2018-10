Zwei Männer haben in der Nacht auf Samstag versucht, einen Bankomaten aufzubrechen. Beide Verdächtige wurden festgenommen.

Der Tatort in Fohnsdorf. Die Täter waren über eine Kuppel eingestiegen © Sarah Ruckhofer

Gegen 3 Uhr langte bei der Polizei eine Einbruchsalarmierung eines Lebensmittelmarktes ein. Mehrere Polizeistreifen begaben sich sofort zum entsprechenden Objekt und konnten eine Person wahrnehmen, die offenbar versuchte, mittels Winkelschleifer einen Bankomaten aufzuschneiden. Eine weitere Person konnte im Außenbereich des Geschäftes wahrgenommen werden. Die beiden zunächst unbekannten Personen ergriffen sofort zu Fuß die Flucht.

Noch unmittelbar am Tatort nahmen die Polizisten einen 47-jährigen Rumänen fest, der eine blutende Verletzung an der Hand aufwies. Am Tatort selbst wurden entsprechende Blutspuren gesichert. Der Verdächtige hatte sich offenbar beim Versuch, den Bankomaten mit einem Winkelschleifer zu öffnen, selbst verletzt. Nach dem zweiten Verdächtigen wurde eine örtliche Fahndung eingeleitet.

Den Polizeistreifen gelang es, auch den zweiten Verdächtigen, einen 30-jährigen Rumänen im Nahebereich des Tatortes zu lokalisieren und festzunehmen.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen. Die beiden Verdächtigen dürften sich nach gewaltsamem Aufbrechen einer Lichtkuppel in das Tatobjekt abgeseilt haben. Ob die beiden Verdächtigen auch für weitere Einbruchsdiebstähle oder Vorfälle mit Bankomaten in Frage kommen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.