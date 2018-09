Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großer Andrang am Red-Bull-Ring © Sarah Ruckhofer

Das Interesse am Thema E-Mobilität steigt rasant – das zeigt der enorme Andrang bei Österreichs größter Branchenmesse. Gestern und heute lassen mehr als 100 Aussteller in die Zukunft der Fortbewegung blicken, bis zu 40.000 Besucher werden am Wochenende zu den „E-Mobility-Play-Days“ am Red-Bull-Ring in Spielberg erwartet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.