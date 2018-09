Bshara Mestrih, einst der syrischen Hölle entkommen, tauscht Seckaus Klostermauern gegen ein Leben als Student am Jazz-Institut der Uni Graz. Am 5. Oktober jazzelt der ehemalige Asylwerber mit Freunden in der Abtei.

Die fünf jungen Syrer Julian, Fadi, Bshara, Alexandra und Rodi als Ensemble „Crossroad“ in Seckau. Die Liebe zur Musik hilft ihnen über das Trauma ihrer Flucht hinweg © (c) NINA SCHOPF. Benediktinerabtei

Im Alter von 16 Jahren wird sein Wunsch, Pianist zu werden, endgültig zum „crescendo“. Erste musikalische Versuche mit Tasten gelingen viel früher, mit einem Keyboard. Zehn Jahre alt ist Bshara, Cousin Fadi gibt ihm ersten Unterricht. Die beiden leben noch in Syrien, kein grausamer Bürgerkrieg macht Familie Mestrih, syrische Christen, ihr Leben zur Hölle. Abenteuerlich ist ein liebevoller Hilfsausdruck für die Flucht, die im Oktober 2016 in der Benediktinerabtei Seckau endet. Überwältigt von den sieben im Kloster verteilten Klavieren, taucht der Bursche immer tiefer ein in die Welt der Musik, die den insgesamt fünf Asylwerbern über das Trauma ihrer Flucht hilft. „Die Musik hat alles einfacher gemacht.“ Dem Jazz gilt Bshara Mestrihs besondere Liebe – und ihr kann er sich nun intensiv widmen: Der nun 22-Jährige beginnt am Montag sein Studium am Jazz-Institut der Kunstuni Graz, vergangenen Mai schafft er beim zweiten Anlauf die Aufnahmeprüfung, am Konservatorium darf er sich schon seit einem Jahr austoben.

