„Die Intensität der Ereignisse steigt, weniger die Häufigkeit“: Eduard Wallaszkovits leitete 33 Jahre lang die Wetterwarte am Fliegerhorst Zeltweg, ist Experte in Sachen Klimawandel © Oberrainer

Plus ein Grad Celsius mehr im Jahresmittel in den letzten 50 Jahren. Ein Grad, was ist das schon, sagen die Leute. „Es ist ein Schritt, der gewaltig ist“, sagt Eduard Wallaszkovits. Vor allem für den Alpenraum, besonders anfällig für Erwärmung. Die Temperatur, sie klettert. Wallaszkovits, promovierter Meteorologe und mehr als 30 Jahre lang Leiter des Wetterdienstes am Fliegerhorst Zeltweg, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Klimawandel. „Die Menschen erfahren zu wenig darüber. Sie sollten die physikalischen Hintergründe verstehen. Dann würden sie anders handeln.“ Allein, sie handeln nicht. „Da bin ich pessimistisch“, zitiert Wallaszkovits lineare Vorausberechnungen nach UNO-Szenarien: Jahresmittel 2050 – plus 8,8 Grad, Jahresmittel 2100 – plus 10,2 Grad.

