"Jeder Einzelne kann etwas tun": Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl (Grüne) startet in Judenburg ihre Tour in Sachen Nachhaltigkeit. Besuch bei "bio, chic und fair" sowie am Biohof Edlinger.

Gesunde Kleidung bei „bio, chic und fair“ in Judenburg: Sandra Krautwaschl (r.), Parteimitarbeiter Lena Bader, Stefan Samonig © Bettina Oberrainer

In Kreislaufwirtschaft mit Österreichs einziger Aquapionic-Anlage gezüchtete Welse vom Biohof Edlinger in St. Marein – findet Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl spitze. Doch ihr Wohnort Gleisdorf liegt nicht ums Eck – also bitte mehr von derartig nachhaltigem Lebensmittelangebot von regionalen Direktvermarktern. Die werden derzeit durch gesetzliche Rahmenbedingungen, zugeschnitten auf die ganz Großen, vielfach blockiert. „Die Politik ist zu zahnlos, wir müssen auch auf Landesebene die richtigen Ansätze zur Unterstützung bieten“, plädiert die Grüne, mit der Natur, nicht gegen die Natur zu wirtschaften. Sie startete heute in Judenburg ihre Tour durchs Land, mit der sie beispielhafte Menschen wie Betriebe in den Vordergrund rücken möchte. „Durchbrechen wir die Scheuklappen, um zu zeigen, wie wir künftig essen und einkaufen wollen. Jeder Einzelne kann etwas tun.“

