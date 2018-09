Facebook

Mit Hunden, nicht mit Hirschen ist Schauspielerin Kristina Sprenger bald in Judenburg unterwegs © KANIZAJ Marija

Am Nationalfeiertag findet in Judenburg heuer eine ganz besondere Wanderung statt: Die Zoofachhandelskette „Futterhaus“ veranstaltet in Murdorf den ersten nationalen Hundewandertag. Begleitet werden die zwei- und vierbeinigen Wanderer von SOKO-Kitzbühel Darstellerin Kristina Sprenger und ihrer Magyar-Vizsla-Hündin Vroni. Auch eine Tierärztin wird die Wanderer begleiten und für Fragen zur Verfügung stehen, zudem sind Trainer der Hundeschule von Martin Rütter dabei.

Treffpunkt ist am 26. Oktober um 10.30 Uhr in der Judenburger Hundezone (in Murdorf Nähe Sportstadion), gemeinsam wandert man rund eineinhalb Stunden durch den Murwald. Für alle Teilnehmer gibt es ein kleines Geschenk. Bis 15. Oktober kann man sich online unter www.dasfutterhaus.at für den Hundewandertag anmelden. „Wir versprechen, dass den zwei- und vierbeinigen Teilnehmern einiges geboten wird“, so Futterhaus-Österreich-Geschäftsführer Norbert Steinwidder.