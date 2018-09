Facebook

Auf der Bühne fühlen sich „losttaste“ wohl © Andrei Neag

Kygo, Calvin Harris, Martin Garrix, Alan Walker, Zonderling oder The Chainsmokers: Wer von diesen Künstlern noch nichts gehört hat, hat in den letzten Jahren wohl nie Radio gehört. Die elektronische Musik boomt, in den Hitparaden reiht sich DJ-Hit an DJ-Hit. Längst haben die meist jungen Star-DJs etablierte Bands vom Thron gestoßen. Auch ehemalige Indie-Festivals wie das Frequency satteln zunehmend auf elektronische Musik um, schafften 2018 damit eine ausverkaufte Veranstaltung.

Auf dieser Erfolgswelle wollen bald auch zwei Murtaler mitreiten: Markus Maderdonner aus Judenburg und Niklas Steiner aus Spielberg, beide 20, stehen seit dem Vorjahr als „losttaste“ auf der Bühne. Ein extrem später Einsteig in eine Szene, in der 15-Jährige quasi über Nacht zu Millionären werden. „Mit 20 sind wir tatsächlich schon relativ alt dafür. Deswegen haben wir lange überlegt, ob wir es noch probieren sollen.“ Die beiden Bautechniker pendeln täglich zur Arbeit nach Murau, während der Autofahrten reift in ihnen ein Plan heran. „Wir gehen beide gerne fort, aber haben uns oft über die Musik auf Partys geärgert. Da dachten wir - machen wir es besser.“

