In Triebendorf bei Murau kam ein Motorradfahrer Donnerstagnachmittag zu Sturz. Der 26-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Trotz schneller Erster-Hilfe konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden (Sujetbild) © Sarah Ruckhofer

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Murau war am Donnerstag gegen 16:15 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf der B 96 von Scheifling kommend in Richtung Murau unterwegs. Vor den beiden Motorradlenkern fuhren ein Lkw sowie ein Rettungswagen. Im Bereich Triebendorf wollten die beiden Motorradfahrer den Lkw überholen, übersahen dabei aber vermutlich, dass auch der Rettungswagen zum Überholmanöver angesetzt hatte. Um nicht auf den Rettungswagen aufzufahren, dürfte der 26-Jährige sein Motorrad überbremst haben und kam so zu Sturz.