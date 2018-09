Facebook

Weltweiter Exportschlager „Made in Austria“: Glock © WOC Screenshot

Bei der Diagonale war das Echo bereits groß, in Kürze wird der Dokumentarfilm „Weapon of choice“ auch in Fohnsdorf zu sehen sein – der Heimatgemeinde des Regisseurs. Fritz Ofner wuchs in Neumarkt und Fohnsdorf auf und besuchte die Schule in Murau, seinen neuen Film drehte er gemeinsam mit Eva Hausberger.

„Weapon of choice“ porträtiert die Geschichte des österreichischen Waffenherstellers Glock. „In all meinen bisherigen Dokumentarfilmen habe ich mich mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt. Ausgehend von der Glock-Pistole erzähle ich nun eine weitere Geschichte über die Formen struktureller Gewalt im 21. Jahrhundert“, so Ofner. „Die Glock bildet aber auch eine Brücke, um unsere österreichische Lebenswelt mit den Schlachtfeldern im Irak, dem Tatort eines Verbrechens in Chicago oder einem Amoklauf in Texas zu verbinden. Was hier in Österreich gebaut wird, tötet vornehmlich außerhalb unserer Wahrnehmung.“

