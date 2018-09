Richtungsweisendes Projekt in Zeltweg: Durch das Schulen von motorischen Fähigkeiten sollen Kinder fit fürs Leben gemacht werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team: Benjamin Stockinger, die Kindergarten-Leiterinnen Heike Brückner und Agnes Schütz, Hermann Dullnig, Direktorin Beate Dolschek, Gerhard Judmayer und Georg Kopp © Sarah Ruckhofer

Es sind erschreckende Fakten, die Präventionsexperte Georg Kopp Montagabend in der Volksschule Zeltweg darlegte: Seit 20 Jahren ist er für die AUVA in Kindergärten und Schulen unterwegs und untersuchte zuletzt die Häufigkeit von Schulsportunfällen. „Tatsächlich passiert schon die Hälfte aller Unfälle nur beim Gehen und Laufen.“

Jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugendliche sind bereits übergewichtig, ein Großteil aller Minderjähriger leidet unter neuromotorischen Defiziten. „Der tägliche Bewegungsradius hat sich auf unter 100 Meter reduziert, die moderne Freizeitgestaltung trägt dazu bei, dass Kinder sich schlicht nicht mehr bewegen können.“ Gemeinsam mit Sportlehrer und Bildungsexperte Gerhard Judmayer hat Kopp daher das Projekt „Prävention 2020“ ins Leben gerufen, das ab sofort in Zeltweg umgesetzt wird. Insgesamt sind fünf steirische Projekte geplant, die Modellregion Zeltweg soll Herzstück bleiben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.