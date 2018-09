Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuständig für den Bezirk Murau: Birgit Kogler © Sarah Ruckhofer

Seit Anfang September gibt es in der Steiermark die Möglichkeit, kostenlos eine individuelle Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. Das Projekt nennt sich „Gemeinsam g’sund genießen“ und wird vom steirischen Gesundheitsfonds sowie dem Gesundheitsförderungsfonds finanziert. Mit der praktischen Durchführung ist die FH Joanneum beauftragt, sie entsendet geschulte Diätologinnen in alle Bezirke der Steiermark.

„Das Projekt ist bis 2022 angelegt, aber natürlich entscheidet über den Erfolg die tatsächliche Nachfrage“, so Birgit Kogler, die die Beratungen im Bezirk Murau vornimmt. Noch ist das Angebot kaum bekannt, das soll sich nun ändern. Bis zu fünf kostenlose Beratungstermine pro Person sind vorgesehen, zwei sollten es mindestens sein. „Wir übernehmen auch eine Lotsenfunktion“, erklärt Kogler. So werden Patienten bei Bedarf an andere Programme überwiesen, im Falle von Erkrankungen arbeitet man eng mit den praktischen Ärzten der Region zusammen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.