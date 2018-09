Polizisten aus Schöder klärten insgesamt neun Opferstockeinbrüche, zwei Einbruchsdiebstähle und einen Geldbörsendiebstahl. Der 54-jährige Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem auf Opferstöcke hatte es der Dieb abgesehen © Ernst Weingartner

Ein großer Coup ist Polizisten im Bezirk Murau gelungen: Insgesamt acht Mal brach ein vorerst unbekannter Täter zwischen Oktober 2017 und Ende Juni 2018 in den Opferstock der Pfarrkirche Ranten ein und erbeutete Münzgeld. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Beamten der Polizeiinspektion Schöder nun einen 54-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bezirk Murau aus. Nach weiteren Ermittlungen konnte dem 54-Jährigen ein Einbruch in die Pfarrkirche Teufenbach am 1. August 2018 nachgewiesen werden. Aus der Sakristei stahl er eine Heiligenfigur und zwei Monstranzen im Wert von mehreren Tausend Euro und verkaufte diese.