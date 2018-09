In Judenburg wurde am Montag das Kulturprogramm für den Herbst und Winter präsentiert. Der Bogen spannt sich von Jazz bis Klassik.

Initiatoren und Akteure des Judenburger Sommer präsentieren das Programm © Sarah Ruckhofer

Ein bunter Mix aus Musik, Theater, Vorträgen und Kabarett prägt die Judenburger Kultur im bevorstehenden Herbst und Winter. Am Montag wurde das Programm in Judenburg vorgestellt. „Wir haben wieder versucht, einheimische Künstler und internationale Akteure zu vereinen“, so Kulturreferentin Gabriele Kolar.

