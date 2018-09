Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Moitzi und Max Lercher © Sarah Ruckhofer

Was kann ich für Sie tun? Mit dieser Frage und ausgerüstet mit einem Cafémobil tourt Wolfgang Moitzi derzeit durch die Region. Der frühere Vorsitzende der Sozialistischen Jugend übernimmt nächsten Dienstag offiziell das Landtagsmandat von Max Lercher, der sich stärker auf seine Arbeit in Wien konzentrieren will (wir berichteten).

Lercher: „Man hat mich bewusst nach Wien geholt, als Sprachrohr für den ländlichen Raum.“ Auch künftig wolle er die Region in Wien vertreten und „pointierter auftreten, um Ressourcen für das Murtal und Murau locker zu machen“. In seinem Nachfolger sieht er einen „tollen Sozialdemokraten, ich übergebe mit Freude“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.