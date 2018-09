Facebook

Vertreter der neun Regionen, die künftig das „Herzklopfen“ vermarkten © Markus Beren

Den Auftritt nach außen stärken und das Murtal als Marke etablieren: Mit diesem Ziel haben sich die neun Murtaler Tourismusverbände zur Arge „Herzklopfen“ zusammen geschlossen. Unterstützt wird das Projekt mit Mitteln aus dem Landes- und Regionalentwicklungsgesetz.

„Für den Gast ist es mühsam, sich mit neun Verbänden auseinanderzusetzen. Immer ist jemand anders zuständig“, so Arge-Sprecher Michael Ranzmaier-Hausleitner vom „Tourismus am Spielberg“. „Der neue Zusammenschluss ist ein sichtbares Zeichen, dass wir künftig moderner, effizienter und unkomplizierter arbeiten wollen.“ Neben Spielberg sind auch die Verbände Fohnsdorf, Knittelfeld, Judenburg, Pölstal, Hohentauern, Weißkirchen, Obdach und Urtal mit an Bord, die Zusammenarbeit sei „sehr positiv und konstruktiv“.

Ansteig bei Ankünften

Verglichen mit anderen steirischen Bezirken verzeichnete das Murtal im Tourismusjahr 2017 den dritthöchsten Anstieg bei den Ankünften und die zweithöchste Nächtigungswachstumsrate.

Ziel der Arge ist es, den Ganzjahrestourismus im Murtal zu etablieren und die Nebensaisonen zu stärken. Wichtige Themen bleiben Wandern und Schneeschuhwandern, vermehrt will man Adventsangebote vermarkten. In Kürze geht eine „Herzklopfen“-Website online, saisonale Schwerpunkte sind in Planung. „Den Gast interessieren keine Gemeindegrenzen. Wir müssen als Einheit auftreten“, so Ranzmaier-Hausleitner.

