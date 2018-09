Facebook

Thekla Kaischauri gegen Chabela Poderosa beim illegalen Damen-Wrestling Match am verlassenen Wiener Nordbahnhof: Szene aus der ersten Folge am kommenden Dienstag in ORF eins © ORF/SUPERFILM

Wir machen uns auf etwas gefasst. Auf schizophrene Hansln, katholische Exorzisten, Damen des horizontalen Gewerbes, auf ein Abtauchen in Unterwelten und ein Auftauchen auf der Baumgartner Höhe. Auf Menschen, die etwas zu sagen haben, ganz sie selbst sein dürfen mit ihren Berufungen und Berufen, von denen der Zuseher oft gar nicht weiß, dass es Derartiges gibt. „Rokkos’s Adventures“, ab kommenden Dienstag als neues Fernsehmagazin auf ORF eins, 23.25 Uhr. Frech – ein müder Hilfsausdruck für dieses Wagnis, so weit von jeder kommerziellen TV-Konsumtauglichkeit entfernt wie der Teufel vom Weihwasser.

Der studierte Landschaftsarchitekt, der normal als Fotograf "die Leute bei Laune halten muss": Klaus Pichler Foto © Maren Jeleff

Sein Produzent: David Schalko, seit Langem ein Garant für schräge Formate. Clemens Marschall, Drehbuchautor und Regisseur: „Ohne ihn wären wir mit diesem Format sicher nicht durchgekommen.“ Kamera: Klaus Pichler. Genau, der gebürtige Judenburger Pichler, der als studierter Landschaftsarchitekt eine international bemerkenswerte Karriere als Fotograf hinlegt. Seine außergewöhnlichen, aufwendigen Produktionen sind längst eine Marke. Erstmals stand er nun hinter der Kamera – einer Schwebekamera. Der Unterschied: „Als Fotograf bin ich der Showmaster, der die Leute bei Laune halten muss.“

Hochprozentig

Für „Rokko“ wurde die Suche nach den Persönlichkeiten, „die du teilweise vor sich selber schützen musst“, ein fordernder Lernprozess. Wir blenden zu der Szene, in der Pichler aus dem Kanal klettert. „Ich passte kaum durch die Öffnung.“

Rokko’s Adventures erscheint seit 2007 halbjährlich als Printmagazin, Pichler liefert von Beginn an Fotos. Als Fernsehformat hat der ORF derzeit vier Folgen fixiert, der Zuseher verbringt vier Tage und Nächte mit Rokko, Anfang 40, Studienabbrecher. Er „schei...“ auf seinen Job beim Gartenamt, strawanzt durch Wien. Mit den fortschreitenden Stunden steigt der Grad der hochprozentigen Illuminiertheit, was eine unruhige Kameraführung verlangt. Klaus Pichler: „Aber es ist schwieriger, die Kamera ruhig zu halten als zu wackeln.“

Dubios

In Folge eins gönnt sich Rokko etliche Frühstücksbiere, landet abends – „schon ziemlich ang’soffn“, bei einem illegalen Damen-Wrestling-Match. Thekla Kaischauri gegen Chabela Poderosa. Voodoo Jürgens dreht Rokko dubiose Wettscheine an. Kameramann Pichler erzählt von einer kleinen Hinterhof-Wrestling Szene in Österreich, von der Begegnung mit „coolen, offenen“ Menschen. Von Streifzügen durch die Stadt, von „Eis am Stiel“-Darstellerin Sibylle Rauch, Dämonologe Thomas Kovacs, von Radis Würstelbox.

Echte Berufungen, echte Berufe. Pichler und Marschall: „Wir haben mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert, haben sie einfach ernst genommen.“ Bei einem „Public viewing“ zu jeder Folge im Kulturverein „Einbaumöbel“ können Zuseher diese Menschen (Überraschungsgäste!) auch einfach ernst nehmen.

