Will gestalten: Ursula Schriefl © Hruby

Nicht nur verwalten, sondern gestalten. Das will Ursula Schriefl, die mit Schulbeginn die Leitung des BG/BRG Knittelfeld übernommen hat. „Mir gefallen die Inhalte und Schwerpunkte der Schule“, sagt die Weißkirchnerin, die ein Ziel hat: „Die bestmögliche Ausbildung für alle Schülerinnen und Schüler und für die Anliegen aller am Schulgeschehen beteiligten Personen als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen“.



Nicht nur eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist der neuen Schulleiterin wichtig, sondern auch ein wertschätzender Umgang miteinander. Im Februar 2019 wird an der Schule das 20-jährige Unesco-Jubiläum gefeiert. Unesco-Schulen haben sich dazu bereit erklärt, die Ideale und Ziele der „Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur“ in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen.



Mit einem neuen „Erasmus+ Projekt“ werden alle Unesco-Ziele für eine bessere Welt thematisiert, dabei findet ein Austausch mit einer spanischen Partnerschule statt.



In den vergangenen 18 Jahren war Schriefl als Lehrerin für Französisch, Psychologie und Philosophie am BG/BRG Judenburg tätig. Außerdem wirkte sie in Bereichen wie Schulentwicklung, Bildungsberatung und Krisenintervention.



Schwerpunktthema am BG/BRG Knittelfeld ist heuer „Lernen lernen“: „Ein engagiertes neues Programm für alle Schulstufen, das gerade in Ausarbeitung ist“, so die 56-Jährige. Die Schule selbst präsentiere sich – von Sprachen über Naturwissenschaften bis hin zur Kultur – vielfältig. Die neue Schulleiterin spricht unter anderem die Sportklasse an oder den bekannten Schulchor, der „von seiner Größe her in der Region einzigartig ist“.



Ursula Schriefl folgt Margit Lammer nach, die im Vorjahr die provisorische Leitung der Schule innehatte.

