Jener 51-Jährige, der seiner Ex in deren Wohnung auflauerte und sie mit Benzin übergoss, ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Nach gescheiterter Attacke hatte sich der Mann selbst angezündet. Er schwebt in Lebensgefahr.

Mann übergoss Ex-Lebensgefährtin mit Benzin © Helmuth Weichselbraun

Dramatische Szenen spielten sich Montagfrüh in Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) ab. Offenbar wollte ein 51-Jähriger seine ehemalige Lebensgefährtin (ebenfalls 51) anzünden, nachdem er sie mit Benzin übergossen hatte. Der Versuch scheiterte, die Frau konnte fliehen. Darauf übergoss sich der Mann selbst mit Benzin und zündete sich an. Er schwebt in Lebensgefahr. Laut den Ermittlern der LKA-Außenstelle Niklasdorf liegt der 51-Jährige nach wie vor in künstlichem Tiefschlaf und kann nicht vernommen werden.