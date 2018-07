Facebook

Friedrich Hinterschweiger (links) mit Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und Markus Spielmann (Sprecher der Bildungsverleger) © kk

An das neue Schuljahr denken die Schüler der Region in diesen Tagen mit Sicherheit nicht, liegen doch neun Wochen Ferien vor ihnen. Wenn es im September wieder los geht, ist eines aber sicher: Der Großteil aller Schulbücher bleibt in Österreich kostenlos. Dieser Deal zwischen dem Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft und der Republik Österreich wurde vor kurzem wieder neu verhandelt und gilt nun bis zum Schuljahr 2024/25. Als Chefverhandler trat der Murauer Friedrich Hinterschweiger, Obmann des Fachverbandes, auf: „Wir haben es im Wesentlichen mit zwei Ministerien als Gegenüber zu tun“, erklärt der Wirtschaftskammer-Funktionär. „Zum einen das Familien-, zum anderen das Bildungsministerium.“ Mit letzterem verständigt man sich auf die Inhalte der Schulbücher und stellt die Qualität sicher (Approbation), das Geld für die Schulbücher kommt wiederum aus dem Familienlastenausgleichsfonds.

